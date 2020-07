Geen Rock for Specials, dus organiseren bewoners van Klavervier eigen muziekfestival met camping in de tuin Siebe De Voogt

03 juli 2020

15u22 0 Oostkamp De bewoners van Klavervier in Oostkamp, een buitenhuis van De Kade, hebben donderdag hun eigen festival Rock for Specials georganiseerd. De nacht brachten ze door in tenten in de tuin. “Het was een alternatief voor het echte festival waar we normaal jaarlijks met de bewoners naartoe trekken, maar dat dit jaar niet kon doorgaan door corona”, vertelt begeleider Joos Van Coillie.

Klavervier is een huis voor volwassenen met een auditieve en/of visuele en mentale beperking in de Rozenstraat in Oostkamp. Jaarlijks trekken de begeleiders en bewoners naar het muziekfestival Rock for Specials in Melle, waar ze elke keer opnieuw ook twee nachten slapen. Door de coronacrisis werd de editie 2020 afgelast. De begeleiders van Klavervier gingen op zoek naar een alternatief en organiseerden donderdagavond hun eigen Rock for Specials. “Tussen 19 en 21 uur vonden optredens plaats op onze parking van bewoners, begeleiders, maar ook mensen uit de straat”, zegt medeorganisator Joos Van Coillie.

Olympische Spelen

Om de bewoners het echte campinggevoel te bezorgen, overnachtten ze woensdagnacht ook in tenten in de tuin. “We hielden een barbecue en kropen rond 22 uur in ons bedje. Het werd een gezellige avond. Woensdag organiseerden we ook al volksspelen in de tuin en een echte verwennamiddag. Donderdag overdag konden de bewoners onder meer deelnemen aan hun eigen Olympische Spelen. Het werd een onvergetelijke tweedaagse.”