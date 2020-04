Géén bezoek toegelaten in Oostkampse rusthuizen: “Onze deuren openstellen, is nu uit den boze” Siebe De Voogt

09u27 42 Oostkamp De woonzorgcentra Sint-Jozef in Oostkamp en Ter Luchte in Ruddervoorde zullen voorlopig géén bezoek toelaten. Dat bevestigt directeur Frank Declerck. “Nu de deuren openstellen, is uit den boze”, zegt hij. “We moeten binnen de sector wel overleggen om de komende weken een regeling uit te werken.”

Frank Declerck, directeur van de Oostkampse woonzorgcentra Sint-Jozef en Ter Luchte, was naar eigen zeggen ontgoocheld toen hij de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad woensdagavond vernam. Premier Sophie Wilmès kondigde op de persconferentie aan dat bezoek onder bepaalde voorwaarden weer toegelaten zou worden in de woonzorgcentra. “Ik was verrast dat die beslissing zo snel kwam en vooral dat hij genomen werd zónder enig overleg met de sector en de bevoegde Vlaamse minister”, zegt Declerck.

“Voor mij is het duidelijk: de deuren van onze woonzorgcentra gaan op dit moment, zonder nauwgezette afspraken, niét open. Wij zullen geen enkele bezoeker toelaten. Dat wel doen zou ons in een bijzonder onveilig avontuur brengen.” De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad kan volgens Declerck wel een aanzet zijn tot overleg om binnen korte termijn opnieuw in beperkte mate bezoek te organiseren in de woonzorgcentra. “Het contact met familie is ongelooflijk belangrijk voor het welzijn van de bewoners", verduidelijkt hij. “Er moet de komende weken in overleg gegaan worden met de sector om een constructie uit te werken die bezoek mogelijk en veilig maakt. Tot dan blijven wij de huidige werking aanhouden.”

Het gemeentebestuur ondersteunt de beslissing van de woonzorgcentra. “We zijn er ons van bewust dat het contact belangrijk is en zijn dan ook blij dat er mogelijkheden geschapen worden", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Maar die kunnen niet zomaar geïmplementeerd worden. We zijn net een stap vooruit in de ondersteuning voor de woonzorgcentra en hebben bijna klaarheid over de ziekte in onze centra. Het is nog te vroeg om naar een nieuwe fase te gaan.”