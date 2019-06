Gaslek bij werken in omgeving van basisschool De Kiem: leerlingen moeten in klas blijven Siebe De Voogt

27 juni 2019

12u38 0 Oostkamp In de Leegtestraat in Ruddervoorde is donderdagvoormiddag een gaslek ontstaan bij werken. De leerlingen van de Vrije Basisschool moesten tijdens het dichten van het lek in klas blijven.

Het gaslek ontstond omstreeks 10.45 uur nabij de velden van KDC Ruddervoorde. De hulpdiensten snelden ter plaatse en beslisten een perimeter in te stellen. De nabijgelegen Vrije Basisschool De Kiem moest niet geëvacueerd worden, maar op vraag van de brandweer moesten de leerlingen uit voorzorg wel in klas blijven. Na een halfuurtje was het grootste gevaar geweken. De gasleiding werd afgesloten en Fluvius kwam het lek herstellen.