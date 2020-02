Freinetschool De Klimop blijft maandag gesloten door stormweer Siebe De Voogt

09 februari 2020

21u38 0 Oostkamp Net als verschillende andere scholen in Vlaanderen heeft ook freinetschool De Klimop in Oostkamp besloten om maandag gesloten te blijven. Dat melden ze zondagavond op hun Facebookpagina. “Het risico is te groot om op het domein aanwezig te zijn", klink het.

Freinetschool De Klimop is gelegen op een domein langs de Fabiolaan waar veel bomen staan. Volgens de school kan de veiligheid van de kinderen niet gegarandeerd worden. “In overleg met de brandweer hebben we besloten de school morgen gesloten te houden omwille van veiligheidsredenen”, klinkt het. “Het risico is te groot om op het domein aanwezig te zijn. Om diezelfde redenen zal er ook geen opvang voorzien worden. We doen dringend beroep aan ouders om elkaar te helpen als er opvangproblemen zijn voor morgen. Bedankt voor het begrip!”