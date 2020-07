Fietsroute langs zes hoeves en bijhorende picknick, want lokale producten zijn overheerlijk Siebe De Voogt

10 juli 2020

14u01 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp heeft een fietsroute uitgetekend langs zes hoeves. Op een van de locaties kan een picknick gereserveerd worden. Bedoeling van het initiatief is om deze zomer de lokale producten in de kijker te plaatsen.

De provincie West-Vlaanderen doopte deze zomer om tot ‘Zomer van de Korte Keten’. Met de korte keten legt voeding een zo kort mogelijke weg af van producent tot consument. Je weet bijgevolg perfect waar je etenswaren vandaan komen en bovendien krijgt de producent een eerlijke prijs voor z'n werk. De gemeente Oostkamp besloot mee op de kar te springen en stippelde een mooie fietsroute uit langs zes hoeves: wijngaard Mérula in Moerbrugge, Vers varkentje in Hertsberge, T’Ambrozijn in Waardamme, De Decanatushoeve in Hertsberge, Bioboerderij Vermeulen en Moo boerderij in Moerbrugge.

Op een van deze locaties kan je tijdens je tocht genieten van een hoevepicknick. De mand met Oostkampse producten moet op voorhand gereserveerd worden en kost 15 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen.

De zomeractie past in het relanceplan KERNgezond, waarbij de gemeente Oostkamp haar inwoners en bezoekers leuke activiteiten wil aanbieden en de lokale economie een boost geven.

Meer info vind je op de gemeentelijke website.