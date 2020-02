Fietspaden langs Loppemsestraat worden eindelijk aangepakt

Oostkamp

Na jaren verkommeren worden de fietspaden langs de Loppemsestraat en Oostkampse Baan in Oostkamp eindelijk aangepakt. Het project wordt gedragen door de provincie West-Vlaanderen en zal meer dan 1,5 miljoen euro kosten. Na de maatregelen voor de schoolomgevingen is de vernieuwing van de fietspaden een nieuwe stap om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen.