Fietser maakt lelijke val na botsing met plooibaar paaltje Siebe De Voogt

14 april 2020

09u30 2 Oostkamp In de Kortrijksestraat in Oostkamp is een 25-jarige Oostkampenaar zaterdagmiddag zwaar ten val gekomen met zijn fiets.

Het ongeval vond even voor 13 uur plaats. Het slachtoffer reed in de richting van Oostkamp, toen hij op een plooibaar paaltje botste dat het fietspad afscheidt van de rijbaan. De man maakte een lelijke val en liep daarbij lichte verwondingen op. Hij werd met de ambulance voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek.