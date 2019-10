Femke wint Tuinhier-wedstrijd met pompoen van 62,5 kilogram Siebe De Voogt

26 oktober 2019

16u34 0 Oostkamp De Oostkampse afdeling van tuiniersvereniging Tuinhier heeft zaterdagnamiddag voor de zevende keer de deelnemers van hun jaarlijkse pompoenwedstrijd in de bloemetjes gezet. Femke Pattyn van VBS De Dobbelsteen uit Baliebrugge kweekte het zwaarste exemplaar van 62,5 kilogram.

De pompoenwedstrijd van Tuinhier Oostkamp is in de periode rond Halloween een vaste traditie geworden bij de lagere scholen in de gemeente. Tijdens de zevende editie dit jaar namen 60 leerlingen uit het tweede leerjaar deel aan de strijd om de grootste pompoen. Naast een zakje met mooie prijzen kregen elke deelnemer zijn of haar eigen exemplaar mee naar huis. Femke Pattyn van VBS De Dobbelsteen uit Baliebrugge schoot de hoofdvogel af met een pompoen van 62,5 kilogram.

Voor VBS De Sprong uit Waardamme won Beau Degrande met een pompoen van 37 kilogram. VBS De Kiem uit Ruddervoorde had dit jaar twee winnaars met Jayde Maertens en Febe Degufrroy. Beiden kweekten een exemplaar van 16,5 kilo. Voor De Klimop in Oostkamp won Marie-Louise Louwagie met 31,5 kilogram, voor de Koning Boudewijnschool Mila Franco met 6,8 kilogram, voor VBS De Bosbes uit Hertsberge Jef Speecke met 27,5 kilogram, voor VBS Sint-Pieter Marit Bollen met 32,5 kilogram en voor VBS De Vaart uit Moerbrugge Diete Berens met 36,5 kilogram. Bij de volwassen kweekten Ella Dejaegher, Amber Rogiers en Elana Rogiers tot slot respectievelijk pompoenen van 36,5, 31 en 29,5 kilogram.