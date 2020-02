Familie van vermiste Patrick Van Steenkiste (69) doet twee weken na verdwijning nieuwe oproep voor tips Siebe De Voogt

11 februari 2020

08u36 0 Oostkamp Het is dinsdag exact twee weken geleden dat Patrick Van Steenkiste (69) uit Hertsberge spoorloos verdween. Zijn familie is ten einde raad en lanceert een nieuwe oproep. “Elke tip, hoe klein ook, kan ons helpen”, zegt zoon Matthieu.

Patrick Van Steenkiste baatte samen met zijn echtgenote jarenlang een optiekzaak uit in Brugge. Een ex-klant van de man dacht de zestiger op woensdag 29 januari, een dag na zijn verdwijning, te hebben zien rondwandelen aan de Sint-Elooikerk in Zedelgem. Het is één van de enige concrete tips die de speurders op vandaag hebben ontvangen. Sindsdien bleef het stil. “Na die ene tip hebben we geen bijkomende tips meer ontvangen”, zegt Matthieu, de zoon van Patrick. “Het is nu twee weken geleden dat papa verdween. We willen nog eens een oproep lanceren voor tips. Elk aanknopingspunt, hoe klein ook, kan een doorbraak betekenen.”

Opsporingsbericht

Patrick Van Steenkiste vertrok op dinsdag 28 januari rond 18.15 uur te voet uit zijn woning in de Sparrendreef in Hertsberge. Sindsdien ontbreek elk spoor. De politie zocht de omgeving van de woning van de zestiger af met warmtecamera’s en honden, maar die zoekacties bleven zonder resultaat. Wat precies met Patrick gebeurd is of waar hij zich bevind, is tot vandaag niet duidelijk. Het parket ging niet meteen uit van kwaad opzet. De politie ziet een wanhoopsdaad als meest waarschijnlijke piste.

Op het moment van zijn verdwijning droeg Patrick een bril met rond, donkerkleurig montuur. Hij had vermoedelijk ook een bruine broek aan, een bruine trui, een wit hemd met fijne strepen, bruine hoge schoenen, een zwarte jas, een pet en zwarte handschoenen. De zestiger is 1,82 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort, grijsbruin haar en een grijze stoppelbaard. Wie Patrick Van Steenkiste gezien heeft of weet waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met de politie op het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via mail op het adres opsporingen@police.belgium.eu.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn of op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.