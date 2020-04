Elf bewoners van WZC Sint-Jozef mogen volgende week mogelijk uit quarantaine: “We zijn op de goede weg” Siebe De Voogt

23 april 2020

11u38 0 Oostkamp Elf bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp mogen volgende week mogelijk hun quarantaine verlaten. Dat zegt directeur Frank Declerck. “We zijn op de goede weg", klinkt het. Ter Luchte in Ruddervoorde blijft intussen coronavrij.

Uit de resultaten van de coronatesten in Sint-Jozef bleek maandag dat 31 bewoners en 32 personeelsleden getroffen waren door het virus. De besmette bewoners werden meteen in quarantaine geplaatst en werden verzorgd door een aparte groep medewerkers. Intussen lijkt de situatie in Sint-Jozef stabiel te zijn. Volgende week mogen 11 bewoners mogelijk uit isolatie. “Het gaat om mensen die al langer geen symptomen vertonen”, vertelt directeur Frank Declerck. “Let op: wij nemen geen enkel risico en willen absolute zekerheid dat die mensen niet langer anderen kunnen besmetten. Alvorens ze de quarantaine mogen verlaten, moeten ze daarom twee keer negatief getest hebben. We hopen volgende week af te kunnen bouwen. We zijn op de goede weg.”

In het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde werden intussen nog steeds geen coronabesmettingen vastgesteld. “We hopen natuurlijk dat we dat zo kunnen houden”, stelt Declerck. “Dat zou fantastisch zijn.”