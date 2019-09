Elektronica gestolen bij twee woninginbraken afgelopen weekend Siebe De Voogt

02 september 2019

16u32 7 Oostkamp In Hertsberge en Ruddervoorde vonden dit weekend twee woninginbraken plaats. De buit bestaat uit elektronica.

Een eerste inbraak vond vrijdagavond omstreeks 18.45 uur plaats in de Varendreef in Hertsberge. Inbrekers drongen de woning op ongekende wijze binnen en doorzochten verschillende kamers. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er precies werd gestolen. Een dag later was het opnieuw prijs in de Sijslostraat in Ruddervoorde. Ook daar werd tussen zaterdagnamiddag om 14.30 uur en zondagnamiddag om 15 uur ingebroken in een woning. De dieven gingen er aan de haal met een laptop en fototoestel. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar beide inbraken.