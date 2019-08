Elektriciteitskabel vat vuur: buurt even zonder stroom Jan Van Maele

03 augustus 2019

In de Robaardstraat in Ruddervoorde ontstond zaterdagochtend even na 8.30 uur een kortsluiting in een kabel van het elektriciteitsnet. Daardoor vatte de kabel vuur. De isolatie begon te smelten, wat en hevige rookontwikkeling veroorzaakte. Het waren de bewoners van een hoeve die de brandweer verwittigden. Die kon de brandende kabel snel blussen. Door de geknakte kabel was er wel een tijdlang geen elektriciteit meer.