Eerste georganiseerde wandeltocht na corona gaat op 5 september door in Oostkamp

26 augustus 2020

Oostkamp Na een onderbreking van een half jaar door de coronacrisis gaat er op zaterdag 5 september opnieuw een georganiseerde wandeltocht door in West-Vlaanderen en meer bepaald in Oostkamp. De opbrengst van 'Dwars door het Beverhoutsveld', een organisatie van vzw Vredeseilanden Oostkamp en Calcutta Sponsor Aid, gaat naar een onderwijsproject in India.

In samenspraak met de gemeente en met het in acht nemen van een reeks voorzorgsmaatregelen kregen de organisatoren recent groen licht om hun wandeltocht te organiseren. Iedereen zal op de startplaats en in de rustposten een mondmasker moeten dragen en de afstandsregels moeten respecteren. In de zalen zal geen bar met drankverkoop zijn, maar wel in open lucht volgens de coronaregels in de horeca. De organisatie werkte een circulatieplan uit, waarbij onder meer de Valentijn Hennemanstraat verkeersvrij zal zijn om voldoende ruimte met zitplaatsen te hebben.

De wandeltocht brengt de deelnemers door de open ruimte tussen Moerbrugge en Assebroek, met prachtige paden door het Beverhoutsveld, De Gemene en Loweiden, de Assebroekse Meersen en een stuk van het domein Ryckevelde. Er kan gekozen worden voor 7 wandelafstanden van 6, 9, 12, 15, 18, 24 en 30 kilometer. De kortste afstanden blijven in de buurt van Moerbrugge met de Warandeputten, Leiemeersten en het bos langs de Rivierbeek en kasteel Gruuthuse als blikvangers.

Starten kan tussen 7 en 15 uur. Aangesloten wandelaars worden geregistreerd via hun lidkaart en betalen 1,5 euro, niet-aangesloten deelnemers moeten hun adresgegevens en telefoonnummer achterlaten bij de inschrijving. Voor hen wordt 2 euro aangerekend. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meewandelen, maar ook zij moeten geregistreerd worden. De opbrengst van de wandeltocht gaat volledig naar het SUMAN onderwijsproject in India.