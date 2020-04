Eén vierde van woonzorgcentrum Sint-Jozef test positief op corona: zeker negen bewoners overleden aan virus Siebe De Voogt

20 april 2020

14u22 5 Oostkamp Uit de testing van alle bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp is gebleken dat één vierde besmet is met het coronavirus. Het gaat om 31 bewoners en 32 medewerkers, waarvan de helft geen symptomen vertoont. Negen bewoners overleden ook al zeker aan corona.

In Sint-Jozef werden twee weken geleden in totaal negen coronabesmettingen vastgesteld. Het woonzorgcentrum was één van de 85 instellingen die van de Vlaamse Overheid testkits ontving om iedereen te testen: bewoners én personeel. Uit de resultaten is gebleken dat 25 procent van hen effectief besmet is met COVID-19. Het gaat om 31 bewoners en 32 medewerkers. De helft van hen vertoont geen ziektesymptomen.

Negen bevestigde doden

Inmiddels zijn in Sint-Jozef ook negen bewoners gestorven bij wie zeker COVID-19 werd vastgesteld. Bij negen andere overledenen bestaat het vermoeden dat ze corona hadden, maar dat werd niet bevestigd door een positieve test. Volgens het woonzorgcentrum gaat het om mensen van zeer hoge leeftijd en zware medische belasting. “Elk overlijden is er echter één te veel”, zegt directeur Frank Declerck. “Het verlies voor de familie, maar ook voor de medewerkers, is hard en pijnlijk.”

Na de eerste vaststelling van corona bleven de bewoners op de twee getroffen afdelingen maximaal op de kamer. Een aparte groep medewerkers stond in voor hun verzorging, zodat er zo weinig mogelijk contact was tussen de besmette en “veilige” zones. “Die aanpak werpt zijn vruchten af”, stelt Declerck. “Er zijn bij de algemene test geen besmettingen vastgesteld in andere wooneenheden, dan waar er al waren. De huidige maatregelen werken en worden in grote lijnen voortgezet. De niet-besmette afdelingen blijven maximaal afgeschermd om het virus zo goed mogelijk buiten te houden. Wie besmet is, blijft in quarantaine. Wie in quarantaine zat en negatief testte, hoeft niet langer in quarantaine te blijven.”

Niets te vroeg

Volgens de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V) kwamen de testen niets te vroeg. “Dat het woonzorgcentrum de kans kreeg alle bewoners en medewerkers te testen vonden ook wij noodzakelijk om volledig zicht te krijgen op de situatie”, zegt hij. “Elke besmetting is er een te veel, maar de resultaten zijn bemoedigend dat geeft hoop, zowel voor de bewoners, als voor de familie en alle medewerkers. Ons medeleven gaat uit naar de familie van de overleden bewoners, die afscheid moeten nemen in heel moeilijke omstandigheden.”