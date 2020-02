Een peuk zien liggen? Geef het nu aan in gloednieuwe app van gemeente Oostkamp Siebe De Voogt

12 februari 2020

09u45 0 Oostkamp Het gemeentebestuur van Oostkamp heeft een app gelanceerd om de probleemzones van peuken in de gemeente in kaart te brengen. Inwoners die peuken op de grond zien liggen, kunnen de plaats van het afval aanduiden op een kaart. “Op die manier kunnen we dit hardnekkig probleem aanpakken”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

De strijd tegen zwerfvuil was één van de doelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Oostkamp. Begin januari werd al een (web)app gelanceerd met als doel grote probleemzones van peuken in kaart te brengen. Plaatsen waar vaak en veel peuken weggegooid worden zo kenbaar bij de bevoegde diensten, die vervolgens de juiste maatregelen kunnen treffen. De nieuwe app werd in eerste instantie voorgesteld aan de werkgroep “Proper Oostkamp”. Zij testten de nieuwe tool en brachten nog wat verfijningen aan. Nu wordt ook de rest van de bevolking ingeschakeld. Als iemand een plek ziet waar veel peuken liggen, kan die de betreffende plaats aanduiden op een kaart. Ook de hotspots die anderen hebben aangeduid, zijn op het kaartje te zien.

Hardnekkig probleem

In maart volgt een eerste evaluatie van de aangeduide plaatsen. Op basis van de input worden gerichte acties voorzien om te voorkomen dat op die plekken nog peuken weggegooid worden. De aanpak zal verschillen per locatie. De app dient alleen om probleemzones vast te stellen. Volgens de gemeente is het geen meldingsapp, waarbij elke peuk gemeld wordt en ook meteen opgeruimd. “We gaan in 2020 de strijd aan tegen zwerfvuil en focussen daarbij vooral op weggegooide peuken”, vertelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Die vormen namelijk een hardnekkig probleem. Ze zijn moeilijk te verwijderen en zijn zeer vervuilend. We zijn ervan overtuigd dat het vaak gaat om een slechte gewoonte, waarbij de vervuilers zich te weinig bewust zijn van de impact op omgeving en milieu. We geloven daarom eerst in sensibiliseringsacties. Dit jaar volgen nog meer gelijkaardige acties om samen de strijd tegen peuken aan te gaan. Ook het politiereglement zal herwerkt worden om overlast door zwerfvuil beter te kunnen aanpakken.”

De nieuwe (web)app is te downloaden via www.oostkamp.be/zwerfvuil. Hij kan zowel op smartphone en pc gemakkelijk gebruikt worden.