Eén op vijf bestuurders rijdt te snel bij snelheidscontroles in politiezone Het Houtsche Siebe De Voogt

08 juni 2020

17u10 0 Oostkamp De politiezone Het Houtsche heeft zaterdag snelheidscontroles gehouden in Beernem, Oostkamp en Loppem. In totaal werden 646 bestuurders gecontroleerd. Van hen reden er 144 (22,29 procent) te snel.

De politie Het Houtsche plaatste zaterdag verspreid over de dag een mobiele flitser op drie plaatsen in de zone. Langs de Hoornstraat in Beernem werden in totaal 56 bestuurders gecontroleerd. De camera registreerde 16 snelheidsovertredingen. In de Oedelemsestraat in Oostkamp controleerde de politie 144 wagens. Daarvan reden er 14 te snel. Tot slot passeerden er langs de Autobaan in Loppem 446 chauffeurs aan de flitscamera’s. 114 onder hen hadden een te zware voet en zullen een boete in de bus krijgen.