Eén op vijf bestuurders rijdt te snel bij flitscontroles politie Het Houtsche Siebe De Voogt

20 januari 2020

16u56 0 Oostkamp Bij snelheidscontroles van de politiezone Het Houtsche reed zaterdag één op vijf bestuurders te snel. In totaal werden in de loop van de dag 872 bestuurders gecontroleerd in Oedelem, Moerbrugge en Loppem.

Langs de Knesselarestraat in Oedelem passeerden zaterdag 259 wagens de flitscamera. 36 daarvan, of 14 procent, waren in overtreding. In de Oedelemsestraat in Moerbrugge lag dat aantal zelfs nog wat hoger. Daar reden 36 van de 218 gecontroleerde bestuurders te snel, ofwel 17 procent. Het hoogste aantal betrapte bestuurders werd echter traditioneel genoteerd langs de Autobaan in Loppem. Daar werden in de loop van de dag 395 wagens gecontroleerd. 118 bestuurders, bijna 30 procent, had een te zware voet.