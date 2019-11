Eén op vijf bestuurders hebben zware voet bij snelheidscontroles van politie Het Houtsche Siebe De Voogt

20 november 2019

15u51 3 Oostkamp De politie Het Houtsche heeft zaterdag grote snelheidscontroles uitgevoerd. In Oedelem, Moerbrugge en Loppem werden in totaal 789 voertuigen gecontroleerd. 178 bestuurders, of 22,6 procent, reden te snel.

Langs de Knesselarestraat in Oedelem passeerden op het moment van de controle 215 wagens aan de flitscamera in de bebouwde kom. De politie stelde 41 inbreuken vast. Eén bestuurder reed zo snel dat hij in aanmerking kwam voor een onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs. In de Oedelemsestraat in Moerbrugge werden 177 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 33 te snel reden. Langs de Autobaan in Loppem passeerden tot slot 398 wagens de flitser. Daar werden 104 inbreuken vastgesteld.