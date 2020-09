Eén op vier bestuurders rijdt te snel bij grote controles in Oostkamp, Oedelem en Zedelgem Siebe De Voogt

29 september 2020

15u41 0 Oostkamp De politie Het Houtsche voerde zaterdag een hele dag snelheidscontroles uit in Oostkamp, Oedelem en Zedelgem. Eén op vier bestuurders werd geflitst.

In Oedelem zette de politie een mobiele flitscamera op langs de Knesselarestraat. In totaal werden er 368 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid. 90 van hen hadden een te zware voet. In de Oedelemsestraat in Oostkamp reden dan weer 40 op 243 gecontroleerde voertuigen te vlug. Het slechtste resultaat viel te noteren langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Daar werden er op 323 wagens liefst 116, of 36 procent, geflitst.