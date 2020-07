Eén op vier bestuurders rijdt te snel bij flitscontroles in Het Houtsche Siebe De Voogt

21 juli 2020

09u52 0 Oostkamp De politie Het Houtsche heeft zaterdag snelheidscontroles gehouden in Beernem, Oostkamp en Zedelgem. Eén op vier bestuurders werden geflitst en zullen een boete in de bus krijgen.

In totaal reden zaterdag op drie locaties in de zone 548 voertuigen voorbij de flitscamera van de politie Het Houtsche. 148 bestuurders, of 27 procent, reed te snel. In de Hoornstraat in Beernem werden 50 wagens gecontroleerd, waarvan er 7 te snel reden. In de Hertsbergsestraat in Oostkamp hadden dan weer 95 van de 304 gecontroleerde bestuurders een te zware voet. Tot slot stelde de politie ook hun mobiele camera op langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Daar werden 46 van de 193 voorbijgekomen voertuigen geflitst.