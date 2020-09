Doodrijder van Emilie (20) vraagt mildere straf in beroep: “En dat terwijl hij nog geen maand na het ongeval feestend op sociale media stond”

Oostkamp

Gefrustreerd, en tegelijk vol ongeloof over de houding van de doodrijder van hun dochter. Zo zat de familie van Emilie Stevens (20) uit Ruddervoorde vrijdag in de Brugse rechtszaal. G.K. (24) uit Torhout vraagt in beroep een mildere straf dan de drie jaar cel, waarvan één met uitstel, die hij kort voor de zomer kreeg. Volgens z’n advocaat mogen de rechters zich niet laten leiden door de vreselijke gevolgen van het ongeval.