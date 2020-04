Directie van Oostkampse woonzorgcentra zet personeel in de bloemetjes: “Het is ongelooflijk mooi wat zij hier doen” Siebe De Voogt

30 april 2020

12u17 9 Oostkamp De directie van de Oostkampse woonzorgcentra Ter Luchte en Sint-Jozef zette donderdagvoormiddag haar personeel in de bloemetjes. En dat mag je letterlijk nemen, want elke medewerker kreeg als bedanking een azalea en ook een potje handcrème. “Onze mensen hebben de voorbije weken allemaal ongelooflijk mooi werk verricht", zegt directeur Frank Declerck.

Het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde bleef de voorbije maand gespaard van corona, maar Sint-Jozef in Oostkamp kreeg het wel hard te verduren. Eén vierde van het personeel en de bewoners bleek besmet met het virus en jammer genoeg vielen ook meer dan tien doden te betreuren. Intussen gaat het de goede kant op in het woonzorgcentrum. Steeds meer bewoners mogen uit quarantaine en dus vond de directie het een goed moment om hun personeel in de bloemetjes te zetten.

De medewerkers van Ter Luchte verzamelden om 10.30 uur op de binnenplaats en om 11.15 uur waren hun collega’s uit Sint-Jozef aan de beurt. Directeur Frank Declerck sprak zijn personeel toe vanuit het midden van potjes azalea’s, die samen een hart vormden. Elke medewerker kreeg nadien een azalea mee naar huis en een potje handcrème. “Het was een klein gebaar, waarmee we ons personeel toch nog eens een hart onder de riem wilden steken", vertelt Declerck. “Het was fijn te ervaren wat voor goeie mensen we in huis hebben en hoezeer zij hun best doen om onze bewoners goede zorg te geven. Het was ongelooflijk mooi om zien. Ze doen het maar hé... Elke dag opnieuw. Dat is fantastisch.”