Dieven stelen voor 7.500 euro aan materiaal uit bestelwagen van dakwerker Siebe De Voogt

26 augustus 2019

14u38 0 Oostkamp Dieven hebben afgelopen weekend de bestelwagen van dakwerker Rik Verplancke (56) uit Oostkamp leeggeroofd. Ze namen de vlucht met zo’n 7.500 euro aan werkmateriaal. “Ik ben er nog niet goed van”, zegt het slachtoffer.

De feiten vonden zaterdagnacht plaats voor de woning van Rik langs de Brugsestraat. “De bestelwagen stond op mijn oprit geparkeerd op amper anderhalve meter van de voorgevel”, vertelt de man. “We sliepen met ons raam open en toch hebben we niets gehoord. Ik begrijp er nog steeds niets van.” Rik stelde zondagmorgen vast dat een negental machines uit de laadruimte waren verdwenen. “Ik werk voor het Brugse bedrijf Marechal. Het merendeel van het gestolen materiaal is van mijn baas en gelukkig verzekerd. Ik schat dat er zo’n 7 machines van hem weg zijn voor een waarde van 6.000 euro. Er lagen echter ook een zaagmachine en nietmachine van mezelf in de bestelwagen. Samen zijn die toch ook zo’n 1.500 euro waard. Die stukken waren niet verzekerd. Ik mag dus volledig zelf opdraaien voor de kosten.”

Rik vermoedt dat de inbrekers niet aan hun proefstuk toe waren. “Volgens de politie moeten ze de bestelwagen langs achteren hebben open gekregen. Met een kleine schroevendraaier konden ze het slot wellicht via de onderkant manipuleren. Het doet raar om te weten dat hier dieven hebben rondgelopen. Ik ben er nog steeds niet goed van.” Of het iets met de diefstal te maken heeft, weet Rik niet. Maar dinsdag trof hij op het voetpad voor z’n woning een vreemd teken aan. “In krijt waren er twee rechte lijnen getekend met een kruis in het midden. Ik heb het weggeveegd en besteedde er verder geen aandacht aan. Maar misschien waren de daders toen al op voorverkenning geweest. Ik zag op Facebook dat er nog mensen melding maakten van tekeningen op de stoep voor hun deur. Het ging om hondenkoppen. Ik heb het alvast aan de politie gemeld.”