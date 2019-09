Dieven stelen alcoholische drank uit tent voor 60 jaar KSA Siebe De Voogt

13 september 2019

15u39 4 Oostkamp Dieven zijn donderdagnacht binnengedrongen in de tent voor de 60ste verjaardag van KSA Munckzwalm Ruddervoorde. Ze namen alcoholische dranken mee.

De laffe diefstal vond volgens de lokale politie Het Houtsche plaats tussen donderdagavond om 23.45 uur en vrijdagmorgen om 9.30 uur. De dieven begaven zich op de terreinen van de scouts langs de Sportstraat, waar momenteel een tent staat om het jubileum van KSA Munckzwalm Ruddervoorde te vieren. Uit de tent namen ze een alcoholische drank mee. De politie is een onderzoek gestart naar de diefstal, maar van de daders is voorlopig geen spoor.

Nog het ganse weekend vinden op Dominiek Savio activiteiten plaats om de 60ste verjaardag van de jeugdbeweging te vieren. Vrijdagavond vindt een barbecue à volonté plaats, gevolgd door een afterparty. Zaterdag gaat de jaarlijkse fuif door in de tent. In diezelfde tent wordt sinds vrijdag 12 uur ook 60 uur lang een bar opengehouden. Op zondag wordt het verjaardagsweekend afgesloten met een heuse gocartrace door het centrum van Ruddervoorde. Om 14 uur wordt een wedstrijd voor kinderen gereden. Om 15.30 uur is het de beurt aan de volwassenen.