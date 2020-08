Dieven dringen woning en tuinhuis binnen Bart Boterman

07 augustus 2020

12u29 1 Oostkamp Langs de Torhoutsestraat in Ruddervoorde zijn een of meerdere dieven binnengedrongen in een woning die wordt gerenoveerd. Dat meldt de politie Het Houtsche. Ook bij de buren werd binnengedrongen in de tuin.

In de woning werd een plooiladder ontvreemd. In de tuin bleek de afsluiting met de buren beschadigd. Bij die buren werd het tuinhuis doorzocht was te zien aan de rommel, maar op het eerste gezicht bleek niets ontvreemd. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen.