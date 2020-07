Deze Brugse apothekerszoon wil volgend jaar een coronavaccin op de markt brengen: “Onze eerste testresultaten zijn veelbelovend”

Oostkamp

Chris Cardon (52) uit Sint-Kruis bij Brugge had twee jaar geleden alles voor elkaar. De man was CEO van een beursgenoteerd bedrijf dat in zeven landen actief was. Toch besloot hij van nul te herbeginnen. De reden? Enkele van zijn familieleden en vrienden werden ongeneeslijk ziek en daar wilde de apothekerszoon iets aan doen. Nu wil Chris met zijn Oostkampse bedrijf Ziphius Therapeutics volgend jaar een coronavaccin op de markt brengen.