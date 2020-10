Dertiger valt passagiers lastig op trein en geeft man slag in het gezicht Siebe De Voogt

15u14 1 Oostkamp Een 31-jarige man riskeert 18 maanden cel voor slagen en verwondingen. Alain N. bedreigde in Oostkamp verschillende passagiers op de trein en gaf een man een vuistslag in het gezicht. Hij wordt ook verdacht van een poging tot diefstal.

Alain N., een Rwandese man zonder vast verblijfadres in België, maakte op 11 september vorig jaar amok op de trein. Hij stelde zich volgens het parket irritant op tegenover meerdere passagiers. “Hij nam een dreigende houding aan tegenover meerdere reizigers en de treinbegeleidster", stelde de procureur. “In het tumult viel de bril van die laatste ook op de grond.” Alain N. werd in Oostkamp van de trein gezet, maar deelde net voor hij afstapte nog een vuistslag uit aan een passagier. De man werd vol in z'n gezicht geraakt. “We tillen zeer zwaar aan deze feiten, want het is niet de eerste keer. De beklaagde heeft intussen elf veroordelingen op z'n strafblad.”

Naast de vechtpartij stond Alain N. ook terecht voor een poging tot diefstal in het stationsgebouw van La Louvière. De plaatselijke stationschef hoorde op 11 december vorig jaar een luide knal. Hij ging poolshoogte nemen en zag dat de toegangsdeur van het station beschadigd was. De politie trof Alain N. aan in de buurt. Het parket gaat er vanuit dat hij binnen in het station z'n slag wilde slaan. De man riskeert een effectieve celstraf van 18 maanden. Voor z'n proces kwam hij niet opdagen. Vonnis op 4 november.