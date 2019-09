Derde editie van Run For Friends ten voordele van Bednet en Kinderkankerfonds Siebe De Voogt

11 september 2019

14u35 0 Oostkamp In Waardamme vindt zaterdag voor de derde keer de Run For Friends plaats. Twee klasgenootjes uit VBS De Sprong kregen in het verleden te kampen met kanker, waardoor de organisatie de opbrengst wegschenkt aan Bednet en vzw Kinderkankerfonds.

Drie jaar geleden werden twee leerlingen van de Vrije Basisschool De Sprong van dichtbij geconfronteerd met kanker. De klasgenootjes kregen kort na elkaar de diagnose te verwerken. Zo groeide het idee bij de vijf oprichters van Run For Friends om een evenement uit de grond te stampen ten voordele van de vzw Kinderkankerfonds. Hoewel de twee meisjes intussen genezen zijn, wordt Run For Friends nog steeds verdergezet. Zaterdag is het evenement al aan zijn derde editie toe. “We maakten er indertijd bewust geen wedstrijd van”, zegt Lore Pyfferoen. “Het gaat om een uniek wandel- en loopevenement, waarbij samenhorigheidsgevoel rond het thema van kanker en rond kinderen in het algemeen centraal staat.”

Het symbool van Run For Friends is een klavertje vier. Het parcours wordt dan ook ingedeeld in vier lussen: een looproute van 5 kilometer, een jog- en wandelroute van 2 kilometer en een kinderroute van 1,2 kilometer lang. “Mensen kunnen één lus afwerken en daarna beslissen of ze nog een volgende afwerken. Langs de kinderroute worden de deelnemertjes begeleid door leden van de KSA. Zij voorzien langs het parcours opdrachtjes en verschillende activiteiten.” In tegenstelling tot de twee vorige edities die doorgingen in Hertsberge, vindt Run For Friends dit jaar plaats rond de Speelweide in Waardamme. “De voorgaande jaren lokten we respectievelijk 650 en 500 deelnemers. Dit jaar hopen we de kaap van de 1.000 te ronden. Het wordt goed weer, dus dat moet zeker lukken!” Lopen en wandelen kan doorlopend van 15 tot 19 uur. Inschrijven kan online via www.runforfriends.be. Elke deelnemer krijgt een vers gebakken wafel. Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien en bijkomende animatie op het speelplein en voetbalveld.