De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met marathonloper Koen Naert: “Ontdek de Warandeputten in Moerbrugge, bij Oostkamp”

Oostkamp

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag neemt marathonloper Koen Naert (30) u mee naar de Warandeputten in Moerbrugge. Het is voor hem dé plek bij uitstek om even de dagdagelijkse realiteit te ontvluchten.