De Lijn voorziet twee extra bussen op lijn 21 richting Brugge en Oostkamp Siebe De Voogt

14 september 2020

16u44 2 Oostkamp De bussen van De Lijn op lijn 21 tussen Oostkamp, Brugge en Tielt zitten ‘s morgens en ‘s avonds soms overvol. Niet ideaal in tijden van corona en dus beslist de vervoersmaatschappij vanaf donderdag twee extra bussen in te leggen.

Concreet zal er op schooldagen ‘s morgens om 7.13 uur een extra rit vertrekken aan Ruddervoorde Dorp. De bus in kwestie zal via Hertsberge naar Brugge rijden. ‘s Avonds wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 16.37 uur een extra rit voorzien tussen Tielt en Waardamme. Het was de gemeente Oostkamp die naar eigen zeggen bij De Lijn aandrong op de capaciteitsverhoging. “Het is uiteraard belangrijk dat de scholieren zich voldoende verspreiden en niet allemaal op dezelfde bus zitten", klinkt het. “De Lijn rekent dan ook op het verantwoordelijkheidsgevoel en gezond verstand van iedereen.”