Dave (39) verzamelt alle Oostkampse initiatieven tegen corona in één Facebookgroep: “Shop lokaal en help elkaar!” Siebe De Voogt

16 maart 2020

12u21 10 Oostkamp Alle Oostkampse initiatieven in de strijd tegen het coronavirus worden sinds dit weekend gebundeld in de Facebookgroep Oostkamp Solidair Tegen Corona. Oprichter Dave Braem (39) uit Moerbrugge roept op tot solidariteit. “Shop lokaal en help elkaar!”, vraagt hij.

De Facebookgroep Oostkamp Solidair Tegen Corona werd zaterdagmorgen opgericht en nadert intussen de kaap van de duizend leden. Dave Braem (39) uit Moerbrugge is de initiatiefnemer van de pagina. “Ik ben basketbaltrainer bij de Blue Stars in Brugge en zag dat veel ouders en leden daar lid werden van de Facebookgroep Brugge Solidair. Ik besloot meteen om een Oostkampse variant op poten te zetten. Veel berichten met initiatieven gaan in andere groepen verloren. Wij bundelen ze op één plaats en bereiken bovendien heel veel mensen in één keer.”

Lokale handelaars

In Oostkamp Solidair Tegen Corona worden berichten geplaatst omtrent de lokale horeca, maar ook oproepen om hulpbehoevende mensen te steunen door onder meer boodschappen te doen. “Het gaat enkel om mensen die het écht nodig hebben”, benadrukt Dave. “Het is niet de bedoeling dat we voor iedereen inkopen gaan organiseren. Mensen kunnen zich op onze pagina opgeven om bijvoorbeeld voor vereenzaamde, bejaarde mensen te gaan winkelen. Een andere optie is het opvangen van kinderen van zorgkundigen, hulpverleners of leerkrachten, die zeker moeten gaan werken. Dat alles op kleine schaal, zonder teveel contact tussen mensen onderling. Het is in deze tijden ook belangrijk om de lokale handelaars te blijven steunen. Ga niet shoppen bij de groothandels, maar haal eten af bij de plaatselijke winkels. Enkel zo zullen zij kunnen overleven.”

De Oostkampse Facebookgroep is volgens Dave volledig politiek neutraal. “Het is onze bedoeling te helpen waar nodig”, zegt hij. “We gaan ook niet zomaar alles publiceren. We overleggen met de bevoegde instanties of de voorgestelde initiatieven zinvol zijn. Er zijn bijvoorbeeld oproepen om mondmaskers te maken, maar eerst informeren we hoe dat het best gebeurt.”