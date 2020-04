Coronavirus slaat toe in woonzorgcentrum Sint-Jozef: zes bewoners en drie medewerkers testen positief Siebe De Voogt

06 april 2020

19u30 0 Oostkamp Zes bewoners en drie medewerkers van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp hebben positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Drie bewoners zijn helaas ook overleden”, zegt hij. “Mogelijk hadden ook zij Covid-19, maar dat is niet bevestigd.”

Net als andere woonzorgcentra in Vlaanderen is nu ook het WZC Sint-Jozef in Oostkamp getroffen door corona. Maandag raakte bekend dat zes bewoners intussen positief testten op het virus, net als drie medewerkers. De zieke bewoners verblijven op hun kamer in quarantaine en krijgen speciale zorg. Naast de bevestigde gevallen werd bij verschillende bewoners een luchtwegeninfectie vastgesteld. Ook zij werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en worden door een speciaal team verzorgd. “Helaas zijn ook drie bewoners overleden, mogelijk door Covid-19", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Dat laatste is wel niet bevestigd.”

Volgens de burgemeester is het WZC Sint-Jozef één van de 55 woonzorgcentra die van de Vlaamse Overheid voldoende tests krijgt om alle bewoners én medewerkers te testen op corona. Frank Declerck, directeur van WZC Sint-Jozef, is blij met die maatregel. “Het zijn zware en verontrustende dagen in Sint-Jozef”, reageert hij. “Zowel voor medewerkers, bewoners en familie. We zijn dankbaar dat we de uitgebreide test-kits krijgen. Dat kwam geen dag te vroeg. Zo kunnen we komaf maken met de onzekerheid over hoeveel mensen er nu echt besmet zijn en kunnen we correcter maatregelen nemen. Ook het vooruitzicht van extra beschermingsmateriaal geeft moed dat we ons werk veilig en goed zullen kunnen verderzetten.”

Woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde wordt extra in de gaten gehouden. Daar werd op vandaag nog geen enkel geval van corona vastgesteld.