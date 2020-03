Containerpark in Siemenslaan gaat volgende week open mét verlengde openingsuren: “Kom enkel indien het noodzakelijk is” Siebe De Voogt

31 maart 2020

13u51 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp is blij met de beslissing van de Vlaamse Overheid om de recyclageparken vanaf dinsdag opnieuw open te laten gaan. Om lange wachtrijen te vermijden worden de openingsuren van het containerpark langs de Siemenslaan voor één week verlengd. “Maar kom enkel langs indien het écht noodzakelijk is”, vraagt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

De beslissing van de Vlaamse Overheid komt er volgens de gemeente omdat in de huidige crisis hygiëne en netheid ook heel belangrijk zijn voor de gezondheid. De maatregel is volgens burgemeester Jan de Keyser (CD&V) geen versoepeling van de huidige maatregelen, maar komt enkel tegemoet aan de noodzaak om een basisdienstverlening te verzorgen. “Oostkamp was vragende partij om de recyclageparken opnieuw te kunnen openen onder strikte voorwaarden”, zegt hij. “We zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse overheid deze beslissing heeft genomen.”

Openingsuren aangepast

De gemeente vraagt haar inwoners om de nodige maatregelen strikt na te leven en kondigt strenge controles aan. “We vragen iedere bezoeker om hier heel bewust mee om te gaan en nog steeds enkel langs te komen indien noodzakelijk. Om de eerste toestroom van bezoekers zo vlot mogelijk te verwerken, zullen de openingsuren van het recyclagepark in de Siemenslaan volgende week uitgebreid worden.” Wie afval wil brengen, moet enkele strikte voorzorgsmaatregelen naleven: het aantal wagens in het park word beperkt, slechts één persoon per wagen is toegelaten en ook alle maatregelen rond social distancing moeten strikt opgevolgd worden.

Het recyclagepark langs de Siemenslaan gaat vanaf volgende week dinsdag tot en met zaterdag open tussen 9 en 17 uur. Vanaf dinsdag 14 april gelden opnieuw de gebruikelijke openingsuren. Een halfuur voor de sluiting van het park wordt de wachtrij afgesloten en worden geen nieuwe wachtenden meer toegelaten. Het containerpark langs de Leiteweg in Ruddervoorde gaat meteen open conform de vroegere uren.