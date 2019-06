Burgemeester verplicht aannemer om asbeststukken op werf tegenover schooltje te verwijderen Siebe De Voogt

24 juni 2019

17u31 0 Oostkamp De werf tegenover basisschool De Kiem in Ruddervoorde moet maandagavond nog vrijgemaakt worden van asbest. Dat heeft burgemeester Jan de Keyser (CD&V) beslist. De politie Het Houtsche zal toezien op de werken. “Er is geen gevaar voor de omgeving, maar we willen dat alle afval in één keer weg is.”

De werf in de Leegtestraat is sinds zaterdag verzegeld. Op het domein wordt een oude woning gerenoveerd en oude stallen afgebroken. Op die stallen liggen oude platen, waarvan het vermoeden groot is dat ze asbest bevatten. Nadat burgemeester Jan de Keyser in kennis werd gesteld van de afbraakwerken, stelde hij ter plaatse vast dat het niet zeker was of alle opruimingen wel volgens de regels van de kunst plaatsvond. De aannemer is maandagavond na 17 uur, na afloop van de school, verplicht om alle asbestdelen te verwijderen. De Keyser vaardigde daarvoor een bestuurlijke maatregel uit. “We willen dat alles in één beweging verwijderd wordt”, verduidelijkt hij z’n beslissing. “De aannemer beschikte wel degelijk over alle vergunningen, maar op het terrein stond nog een container met cementbrokken die asbest bevatten. Ook op de grond lagen nog enkele asbestplaten onder een plastieken zeil. De politie zal toezien dat alles veilig en volgens de geldende wetgeving gebeurt. Voor de omgeving is er geen gevaar. De afbraakwerken zijn blijkbaar ook al volledig afgerond, dus na de opruiming is voor ons de kous af.”