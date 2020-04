Buitenschoolse kinderopvang in paasvakantie maar voor beperkt aantal kinderen open Siebe De Voogt

01 april 2020

11u29 0 Oostkamp Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen van ouders met cruciale beroepen of met een kwetsbare thuissituatie opgevangen worden in de buitenschoolse kinderopvangen. De gemeente Oostkamp maakte daarvoor de nodige afspraken met Ferm Kinderopvang en de verschillende basisscholen.

De noodopvang voor kinderen van ouders in de zorg of met andere cruciale beroepen werd de afgelopen weken in de scholen georganiseerd. Tijdens de paasvakantie wordt die opvang voortgezet, weliswaar in de locaties van de buitenschoolse kinderopvang. “Het gaat enkel over opvang voor ouders die geen andere oplossing vinden en beide werken in cruciale sectoren”,verduidelijkt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Zij nemen de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben en zorgen ervoor dat iedereen bijvoorbeeld naar de winkel kan. Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen worden opgevangen.”

Om de huidige contactbubbels vast te houden worden de opvanglocaties voorzien op zes plaatsen in Oostkamp, Moerbrugge, Waardamme, Hertsberge, Ruddervoorde en Baliebrugge. Ze zullen tijdens weekdagen open zijn van 7 tot 18.30 uur, met uitzondering van paasmaandag 13 april. De inschrijvingen voor de noodopvang verlopen via een invulformulier en worden opgevolgd door de verantwoordelijken van Ferm Kinderopvang. De ouders werden vorige vrijdag al ingelicht van het initiatief.