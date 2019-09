Buikdanseressen Katjana en Elke geven het beste van zichzelf in tweede aflevering van Belgium’s Got Talent Siebe De Voogt

19 september 2019

17u38 3 Oostkamp De Oostkampse Katjana Neu (29) en Zedelgemse Elke Vandromme (28) zijn vrijdagavond te zien op VTM in de tweede aflevering van Belgium’s Got Talent. “We willen het imago van buikdansen een boost geven”, vertelt Katjana.

Katjana Neu (29) uit Oostkamp startte elf jaar geleden met buikdansen. Ze had meteen de microbe te pakken. “Ik danste van kleins af aan al verschillende stijlen, maar begon met buikdansen uit interesse voor de oosterse cultuur”, vertelt ze. “Ik volgde les bij een man in Gent en gaf daarna ook een vijftal jaar zelf les in Zedelgem.” Tijdens een les ontmoette Katjana de 28-jarige Elke Vandromme uit Zedelgem. Het duo ging samen lessen volgen en treedt ook geregeld samen op onder de artiestennamen Layannah en Elmira. “Het is een gebruik dat buikdanseressen een Arabische artiestennaam krijgen”, lacht Katjana. “Meestal zit er ook een betekenis achter. Mijn naam “Layanah” wil in het Arabisch bijvoorbeeld “zachtaardig” zeggen.”

Samen optreden doen Katjana en Elke steeds minder, maar voor Belgium’s Got Talent maakten ze nog eens een uitzondering. “Gaandeweg gingen we onze eigen weg. Elke geeft voltijds lessen yoga, meditatie en dans. Ikzelf geef les in bijberoep en ben daarnaast aan de slag bij de Bond Moyson. Met onze deelname aan Belgium’s Got Talent willen we de populariteit van buikdansen in België wat doen toenemen. Mensen lijken er nog steeds wat schrik voor te hebben en staan er niet volledig voor open. In Nederland is dat bijvoorbeeld wel al het geval.” De tweede aflevering van Belgium’s Got Talent is vrijdag vanaf 20.40 uur te zien op VTM.