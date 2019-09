Brouwerij De Leite stelt eigen biobier voor: de Femme Fatale Bio Siebe De Voogt

14u51 4 Oostkamp Brouwerij De Leite uit Ruddervoorde brengt een eigen biologisch bier op de markt. De Femme Fatale Bio is een variant op het reeds bestaande biertje van brouwer Luc Vermeersch. De etiketten van De Leite werden intussen in een nieuw kleedje gestoken.

Brouwerij De Leite stapt net als veel van haar concurrenten mee in het bioverhaal. Brouwer Luc Vermeersch lanceert een variant op zijn Femme Fatale: de Femme Fatale Bio “Onze brouwerij kreeg meer en meer de vraag om een biobier in ons gamma op te nemen”, zegt hij. “We gingen te rade bij collega-brouwer en hoppeboer Joris Cambie. Samen stelden we het recept vast: een variant op één van onze bestaande biertjes.” De Femme Fatale Bio zal zowel beschikbaar zijn in flessen van 33 en 75 centiliter.

De etiketten van brouwerij De Leite kregen intussen ook een nieuw uitzicht. De bestaande labels met kunstwerken van de familie Vermeersch bleken niet commercieel genoeg te zijn. “De kunst is een deel van ons DNA, maar de etiketten waren volgens onze klanten niet duidelijk genoeg. De naam was niet altijd even goed leesbaar en het was ook niet steeds duidelijk welk soort bier het was. Onze nieuwe etiketten bevatten nu de naam van het bier met een korte beschrijving van de soort en een eenvoudige uitleg over de smaak, alcohol, calorieën, kleur en bitterheid. Centraal op het label staan de naam van de brouwerij en het bier.”