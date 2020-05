Bromfiets vat vuur als eigenaar hem wil starten Siebe De Voogt

31 mei 2020

11u48 8 Oostkamp In de Guido Gezellestraat in Oostkamp heeft zondagvoormiddag een bromfiets vuur gevat op de oprit voor een woning.

Het incident vond even voor 11 uur plaats, toen de eigenaar zijn tweewieler uit de garage haalde en wilde starten. Om nog onbekende reden ontstond plots een steekvlam, die de bromfiets meteen in brand zette. De eigenaar probeerde hem nog vergeefs te blussen met een tuinslang. De brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de bromfiets rijp is voor de schroothoop.