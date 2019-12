Brandweer moet tussenkomen nadat motor van wagen het begeeft Siebe De Voogt

04 december 2019

13u47 0 Oostkamp De brandweer is woensdagmiddag moeten uitrukken naar de Gaston Roelandtsstraat in Oostkamp, nadat de motor van een wagen was beginnen roken. De spuitgasten konden uiteindelijk voorkomen dat het voertuig vuur vatte.

De bestuurster van de wagen was omstreeks 12.30 uur richting Oostkamp aan het rijden, toen haar motor het op de Rampe begaf. De vrouw kon haar defecte wagen langs de kant van de weg parkeren en zich met haar passagier tijdig uit de voeten maken. Omdat de motor hevig begon te roken en er olie op terecht kwam, kwam de brandweer ter plaatse. De brandweerlieden koelden de motor af en konden voorkomen dat de wagen in brand vloog. Tijdens de bluswerken moest het verkeer in de Gaston Roelandtsstraat beurtelings over één rijstrook.