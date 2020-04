Brandweer en wandelaars blussen brandje in Nieuwenhovebos Siebe De Voogt

07 april 2020

20u03 0 Oostkamp Wandelaars stelden dinsdagavond een klein brandje vast in het Nieuwenhovebos in Oostkamp. Ze konden een deel van het vuur blussen voor de aankomst van de brandweer. De brandweerlieden namen de rest van het brandje voor hun rekening.

De wandelaars merkten de vlammen rond 17.30 uur op vanaf de Hertendreef. Ze verwittigden de brandweer en gingen daarna het vuur zelf te lijf. Ze vulden een hondenpoepzakje met water uit een beek en konden zo een deel van de brand blussen. Daarna nam de brandweer over. Bij de vlammen raken was echter geen sinecure. De brandweerlieden moesten met hun zware pakken liefst 800 meter door het bos afleggen alvorens ze met een poederblusser de rest van het brandje konden doven. Hoe het vuur ontstond, is voorlopig niet duidelijk.