Brandweer blust kleine weidebrand in Waardamme Siebe De Voogt

23 juli 2020

15u15 0 Oostkamp In de Mariastraat in Waardamme is donderdagnamiddag een kleine brand ontstaan in een weide. De brandweer had de situatie snel onder controle.

Het waren passanten die even na 14 uur de brand opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Uiteindelijk hadden de brandweerlieden het vuur snel onder controle. Een kleine vijftig vierkante meter gras ging in vlammen op. Tijdens de interventie van de brandweer was de Mariastraat afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk.