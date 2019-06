Brandende scooter beschadigt twee wagens achter appartementsgebouw Siebe De Voogt

03 juni 2019

17u05 0 Oostkamp In de Torhoutsestraat in Ruddervoorde is zondagvoormiddag brand uitgebroken. Een scooter vatte vuur en beschadigd twee nabij geparkeerde wagens.

De brand ontstond even na 11 uur op de parking achter een appartementsgebouw nabij de kerk van Ruddervoorde. Om ongekende reden vatte een geparkeerde scooter er vuur. De vlammen sloegen vrijwel meteen over naar een Renault Kangoo en beschadigden ook nog een andere wagen. De brandweer van Oostkamp snelde ter plaatse en had de situatie relatief snel onder controle. Niemand raakte gewond.