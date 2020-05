Brand richt aanzienlijke schade aan in garage: woning blijft gevrijwaard Siebe De Voogt

14 mei 2020

Oostkamp In de Guldensporenstraat in Oostkamp is donderdagvoormiddag brand uitgebroken in de garage van een woning. De brandweer kon voorkomen dat het huis zelf schade opliep.

Passanten merkten even voor 10 uur rook komen uit de bewuste garage. De brandweer snelde massaal ter plaatse en stelde binnenin effectief brand vast. Ze hadden het vuur relatief snel onder controle en konden zo de aanpalende woning vrijwaren. De schade in de garage is wel aanzienlijk. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan een huishoudtoestel aan de oorzaak van de brand. De bewoner van de woning was niet thuis op het moment dat het vuur uitbrak. Niemand raakte dan ook gewond.