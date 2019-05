Brand door verbranden groenafval: schade aan hoeve blijft beperkt Mathias Mariën

29 mei 2019

19u46 0 Oostkamp In de Ooststraat in Ruddervoorde is woensdagavond even na 17 uur brand uitgebroken in een voormalig landbouwbedrijf.

De bewoner van de hoeve was wat bladeren en afval aan het verbranden toen het fout liep. De vlammen sloegen over naar de oude stallen waar heel wat hout opgeslagen ligt. Daardoor was er heel wat rookontwikkeling. De brandweer van Oostkamp was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. De schade bleef beperkt. Niemand raakte gewond.