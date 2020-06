Bram en Inge openen Cuisine 118 in Oostkamp: “Verse maaltijden aan een correcte prijs” Siebe De Voogt

30 juni 2020

15u24 1 Oostkamp Bram Ghekiere (29) en Inge ‘t Jampens (29) openen woensdag een nieuwe zaak in Oostkamp. Cuisine 118 is op weekdagen tot 20 uur open en verkoopt vers bereide maaltijden aan een correcte prijs. “Voor elk wat wils”, zegt het koppel.

Het Oostkampse handelscentrum heeft er vanaf woensdag een nieuw, leuk adresje bij: Cuisine 118. De winkel van Bram Ghekiere (29) en Inge ‘t Jampens (29) is gevestigd in een pand langs de Kortrijksestraat, naast frituur Het Friethuis. Vers bereide maaltijden worden de troef van het koppel. “We zijn allebei zot van lekker, gevarieerd eten en verse producten met een verhaal”, vertellen ze. “Voordien waren we vaak op zoek naar verse afhaalmaaltijden, maar die waren later op de avond niet gemakkelijk meer te vinden. Omdat zelf koken soms moeilijk te combineren is met een drukke job of gezinsleven, besloten we ons op afhaalgerechten te focussen: voor wie weinig tijd heeft om te koken, maar toch lekker en gezond eten op tafel wil hebben.”

Voor elk wat wils

Bram en Inge gaan er prat op dat hun toonbank iedere dag gevuld zal worden met een variëteit aan producten. “Er zal voor iedereen wat wils zijn. De klassiekers krijgen bij ons een plaats, maar net zo goed gerechten uit de wereldkeuken. Het is de bedoeling dat de klanten bij ons iets nieuws kunnen ontdekken. Aan een correcte prijs.” Bram heeft alvast ervaring in de horeca. Hij volgde een opleiding aan hotelschool Ter Groene Poorte en werkte nadien stages af in binnen- en buitenland. “We voelden ons klaar om eindelijk de stap te zetten naar een eigen zaak”, zegt hij. “Oostkamp is een bruisende gemeente en het was voor ons dan ook de plaats bij uitstek om een pand uit te zoeken.”

Cuisine 118 is tijdens weekdagen doorlopend open van 11 tot 20 uur. Op zaterdag kan je er terecht van 10 tot 18 uur en ook op zondag staan Bram en Inge voor je klaar van 10 tot 13 uur. Maandag is hun vaste sluitingsdag. Meer info vindt je op de website www.cuisine118.be.