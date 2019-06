Bouwwerf rechtover schooltje preventief verzegeld wegens asbestgevaar Jelle Houwen

22 juni 2019

20u26 2 Oostkamp De burgemeester van Oostkamp heeft een bouwwerf in de Leegtestraat in Ruddervoorde zaterdag preventief laten verzegelen vanwege mogelijks asbestgevaar. De werf ligt rechtover basisschool De Kiem. “Met alle info die ik voorhanden heb en met wat ik gezien heb wil ik geen enkel risico nemen”, zegt Jan De Keyser.

Op de werf wordt een oude woning grondig gerenoveerd en worden ook oude stallen afgebroken. Op die stallen liggen oude platen waarvan het vermoeden groot is dat ze asbest bevatten. De burgemeester werd van die afbraakwerken in kennis gesteld en ging zelf een kijkje nemen. “Volgens wat ik gezien heb lijkt het zo goed als zeker om asbestplaten te gaan”, zegt burgemeester Jan De Keyser. “Daarop heb ik zelf de aannemer gecontacteerd waarmee ik een goed gesprek had. Die aannemer vertelde dat hij over de juiste vergunningen beschikt om de afbraakwerken met de platen uit te voeren. Hij had ook de benodigde attesten. Ik ben echter niet zeker of alles op die werf wel volgens de regels der kunst verliep inzake het stockeren van die platen. Omdat de basisschool er vlak tegenover ligt besloot ik geen enkel risico te nemen. We houden ook de recente situatie in Maldegem daarbij in gedachten. Ik liet de politie de werf daarop verzegelen. De aannemer begreep mijn beslissing. Maandag zit ik met hem samen, en et de milieudiensten van de gemeente en de politie. Dan bekijken we wat er moet gebeuren. Het kan zijn dat de afbraakwerken gewoon verder mogen gaan als blijkt dat alles in orde is. Maar het kan ook zijn dat we de aannemer vragen enkele dagen te wachten. Dan is het toch schoolvakantie en sluiten we daar al een mogelijk risico uit.” Concreet komt het erop neer dat de mogelijkse asbestplaten niet bedekt waren met plastiek na de afbraak. Dat werd ter plaatse al in orde gebracht.