Bouwpromotor Eddy Christiaens (58) verliest strijd tegen corona Siebe De Voogt

09 april 2020

13u48 18 Oostkamp Eddy Christiaens, zaakvoerder van het gelijknamige bouwbedrijf in Oostkamp, is op 58-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de firma uit de Legeweg op haar Facebookpagina.

Eddy Christiaens (58) vormde samen met zijn broer Patrick de derde generatie aan het hoofd van het Oostkampse familiebedrijf. De vijftiger werd enkele weken geleden opgenomen in het AZ Sint-Jan. Een test wees uit dat hij het coronavirus had opgelopen. Woensdagavond overleed hij aan de gevolgen van het virus. Dat meldt Bouwonderneming Christiaens op haar Facebookpagina. “Wij melden met spijt in het hart dat onze patron en afgevaardigd bestuurder Eddy Christiaens gisteravond (woensdagavond, nvdr.) overleden is”, klinkt het. “Ondanks zijn ongebreidelde, dynamische vastberadenheid en doorzettingsvermogen heeft hij de strijd tegen het coronavirus niet kunnen winnen.”