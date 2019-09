Botsing tussen vier wagens zorgt voor file op E40 Siebe De Voogt

11 september 2019

09u16 5 Oostkamp Op de E40 richting Brussel zijn woensdagmorgen ter hoogte van Oostkamp vier wagens op elkaar gebotst. Het ongeval zorgde voor flink wat file.

De botsing vond omstreeks 8.30 uur plaats net voor de afrit in Oostkamp, waar een signalisatiewagen stond om werken even verderop aan te kondigen. Wellicht merkte één bestuurder het voertuig te laat op, waardoor drie achterliggers zijn of haar wagen niet meer konden ontwijken. Eén persoon werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Door het ongeval waren de midden- en rechterrijstrook even versperd voor het verkeer, wat voor een file zorgde van voor Brugge.