Blijzaak organiseert eerste editie van “Boeken en Koeken”: ontbijten in het bijzijn van een schrijver of schrijfster Siebe De Voogt

06 juni 2019

17u03 0 Oostkamp Kringwinkel ’t Rad pakt uit met een nieuw concept in haar belevingswinkel Blijzaak in Ruddervoorde. Op zaterdag 22 juni organiseren ze een eerste editie van “Boeken en Koeken”. De deelnemers kunnen genieten van een lekker ontbijt, terwijl een schrijver of schrijfster vertelt over zijn of haar nieuwste boek. De Brugse Christina Van Geel bijt de spits af.

Kringwinkel ’t Rad in Ruddervoorde blijft vernieuwen. In december openden ze, als eerste in de Benelux, een belevingswinkel met vintage mode en huisraad. Zes maanden later stelt Blijzaak weer een nieuw concept voor: “Boeken en Koeken”. Deelnemers kunnen op zaterdag 22 juni een eerste keer genieten van een lekker ontbijt in het bijzijn van een schrijver of schrijfster. Die stelt tijdens het eten zijn of haar nieuwste boek voor.

Christina Van Geel

Voor de eerste editie koos ’t Rad voor de Brugse auteur en radiostem Christina Van Geel. Zij gaat in haar boek “In het spoor van ikigai” op zoek naar de sporen op basis waarvan ieder mens zin geeft aan zijn of haar leven. “Ik heb de redenen onderzocht waarom mensen ’s morgens opstaan”, vertelt Christina. “Met mijn boek wil ik de mensen begeleiden om te zoeken naar hun ikigai: hun persoonlijke bestaansreden.” Het boek sluit volgens kringwinkel ’t Rad perfect aan bij het idee achter hun belevingswinkel Blijzaak. “Onze winkel is zoveel meer dan een hippe tweedehandswinkel”, zegt verantwoordelijke Anne Vanhove. “De beleving staat hier echt centraal. Vaak krijgen we mensen over de vloer die gewoon wat willen rond snuisteren of eens willen teruggaan in de tijd.”

De belevingswinkel werkt met medewerkers die nood hebben aan werk op maat en nog niet terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt. “Het zijn personen van verschillende afkomst en met verschillende nationaliteiten. Bij het begin van de dag zitten we altijd eens samen. Niet alleen om de planning te bespreken, maar ook om over elkaar te babbelen. Die verbondenheid geeft een goed en veilig gevoel.” De eerste editie van “Boeken en Koeken” vindt op zaterdag 22 juni plaats tussen 9 en 10.30 uur. De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap. Je deelname bevestigen kan via mail op het adres info@blijzaak.be of telefonisch op het nummer 050/44.65.42. Blijzaak is van woensdag tot en met zaterdag geopend in de Terluchtestraat 38 in Ruddervoorde. Meer info op www.blijzaak.be.