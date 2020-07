Bijna 14 procent rijdt te snel bij snelheidscontroles in politiezone Het Houtsche Siebe De Voogt

09u15 0 Oostkamp De politie Het Houtsche heeft zaterdag snelheidscontroles uitgevoerd in Zedelgem, Oedelem en Oostkamp. Bijna 14 procent van de gecontroleerde bestuurders reed te snel.

In totaal werden bij de zonale snelheidscontroles 1.108 voertuigen gecontroleerd, waarvan 154 bestuurders te snel reden. De politie stelde de flitscamera onder meer op langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Daar werden 213 voertuigen gecontroleerd en 85 inbreuken vastgesteld. Langs de Knesselarestraat in Oedelem waren dat er 43 op 201 gecontroleerde wagens. In de Brugsestraat in Oostkamp passeerden tot slot 694 wagens aan de mobiele flitser. Daar reden 26 bestuurders te snel.